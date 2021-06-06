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Gündem Bakan Soylu: Ortadoğu'ya da huzuru getireceğiz
Gündem

Bakan Soylu: Ortadoğu'ya da huzuru getireceğiz

Türkiye'nin ışık saçacağını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortadoğu'ya da Türkiye'nin huzur getireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 01:30:00 -
Bakan Soylu: Ortadoğu'ya da huzuru getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret ederek, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projesinde yenilenen evleri inceledi.

Burada Ayazini halkına hitap eden Soylu, Türkiye'nin dinamizmi, kaynağı ve zenginliği Allah tarafından bahşedilen güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin etrafındaki mağdur ve mazlumlara da el uzattığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bugünkü Türkiye dünden daha iyi. İnanıyorum ki, göreceksiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün oluşturduğu Türkiyesi, yarına çok daha güçlü bir Türkiye olarak kalacaktır. Bu millet, çok badireler çekti, darbeler, yokluklar, yoksulluklar, Amerika'dan, Avrupa'dan bize parmak sallamalar, 'haddinizi bilin' demeler, kıyafetimize, kılığımıza, inancımıza, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize musallat olmalar... Yapmadıkları kalmadı bu ülkede ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti yenemezler. Ey İngiltere bu nesil hepsini gördü. El açıp İsrail'e 'ya heron'ları bize verir misiniz? Verirseniz terörle mücadele edeceğiz', 'vermiyoruz kardeşim' denilen günlerden bugün insansız hava araçları için peşimizden koştukları günleri gördük."

Soylu, bugün teröre karşı güçlü mücadeleler verildiğini vurgulayarak, "Türkiye'de teröristler fink atıyordu, şimdi hadi kafalarını çıkarsınlar da görelim. Uyuşturucudan, asayişe ve güvenliğe kadar, organize suç örgütlerinden trafiğe kadar Allah'a şükür her gün kapasitesini genişleten, bunlarla mücadeleyi kendisine en önemli görev olarak ortaya koyan ve milletinin huzur ve sükut içerisinde yaşamasını sağlamaya çalışan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini anlatan Soylu, "Hiç merak etmeyeniz etrafımızdaki coğrafyaya aydınlık saçacağımız günler bizi bekliyor. Biz sadece kendi huzurumuzun sahibi olmayacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz Ortadoğu'ya da huzura biz getireceğiz, Balkanlara da huzura biz getireceğiz." dedi.

Soylu, daha sonra Döğer beldesini ziyaret etti.

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Yorumlar

Sefer

İtraili ve bae yi paramparça edecez
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Melosss

Ohhhhhhhh mutluluğun mutluluğumuz oldu sayın bakanım!
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