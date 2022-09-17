Bakan Soylu o teröristlerin yakalandığını duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı düzenleyen saldırganların polisin yaptığı bir operasyon ile İzmir'de yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da, 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına EYP ile saldıran MLKP'li teröristlerin yakalandığını duyurdu. Bakan paylaşımında, "Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar" dedi.
Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları, İzmir'in dikili ilçesinde yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda akşam saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalandı." denildi.