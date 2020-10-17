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Gündem Bakan Soylu müjdeyi verdi: Bir haftaya tamamlanacak
Gündem

Bakan Soylu müjdeyi verdi: Bir haftaya tamamlanacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:09:00 -
Bakan Soylu müjdeyi verdi: Bir haftaya tamamlanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile geceyi Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde geçirdi.

Sabah saatlerinde askerlerle kahvaltı yapan Bakan Soylu ve beraberindekiler, ardından askerlerle fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu daha sonra Cilo Göllerbaşı Sat Buzul Göllerine gelerek buzul gölü kenarında kahve içti, beraberindekilerle sohbet etti. Burada, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş..." ifadesini kullanan Bakan Soylu, "3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Göllerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun." şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, son olarak bölgenin en yüksek rakımlı üs bölgesi olarak bilinen ve Irak sınırına kadar tüm bölgeye hakim noktadaki 3 bin 430 rakımlı İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'ne geldi. Ziyareti hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz... Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri... 3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin Büyük gurur." ifadelerini kullandı.

Burada terörle mücadelede sürdürülen çalışmalarla ilgili komutanlardan bilgi alan Soylu, askerlerle fotoğraf çektirdi.

 

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