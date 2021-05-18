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Gündem Bakan Soylu MİT ve TSK'yı tebrik etti
Gündem

Bakan Soylu MİT ve TSK'yı tebrik etti

Terör örgütü PKK mensubu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK ve MİT'i tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 01:19:00 -
Bakan Soylu MİT ve TSK'yı tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesine ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'nin kararlı duruşu, Başkomutanımızın iradesiyle KCK Rojava/Suriye Genel Sorumlusu YPG/YPJ Suriye Sorumlusu PKK Merkez Komitesi Üyesi HPG Askeri Konsey Üyesi Sofi Nurettin etkisiz. Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına. Tebrikler MİT ve TSK."

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