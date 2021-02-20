Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Neden şehitlerimizin yanında durmuyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarındaki görüşmeyi anlatan İçişeleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini belirterek, "Selahattin Demirtaş için ağıtlar yakıyorsun, kahraman ilan ediyorsun, HDP ile Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsun neden şehitlerimizin yanında durmuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye ilişkin olarak A Haber'de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bize gösterdikleri nezakette ben bir şey vardı diyemem. Biz ilk başta Sayın Kılıçdaroğlu'na gittik. Sayın Akar, orada operasyonla ilgili, neden bu operasyonun yapıldığını, Gara'nın en anlam ifade ettiğini yarım saat anlattı. Sonra söz bana geçti. Biraz önce anlattıklarımızı, terör örgütünün ne murad ettiğini anlattık. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun bir sorusu oldu. Bu bizi memnun etti. Ve ardından Sayın Akar, daha fazla sorunuz varsa biz cevaplamaya hazırız dedi. Ardından Cumhurbaşkanımızı suçluyor. Yarım saat önce ben sana durumu izah ettim. Ben kendimi aldatılmış hissediyorum. PKK'yı neden kınamadınız? Sayın Genel Başkan 'Evlatlarımızı evlerinden götürüp katlettiler' dedim. Sonra çıkıyor bu açıklamaları yapıyor. Sorumlu bulduğunuz Cumhurbaşkanı, sorumlu bulduğunuz, devlet, sorumlu bulduğunuz jandarma, polis, valisi sürekli şehitlerinin yanında. Selahattin Demirtaş için ağıtlar yakıyorsun, kahraman ilan ediyorsun, HDP ile Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsun neden şehitlerimizin yanında durmuyorsunuz? Pervin Buldan'ın yanındaki teröristbaşı Murat Karayılan, 18 yaşındaki kıza tecavüz etmiş adam. Buna ses çıkarmıyorlar. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlama peşindeler. Beraber bayrak sallamayı, halay çekmeyi biliyorsunuz." dedi.

Soylu HDP'nin terörle bağı olduğunu belirterek, "HDP terör örgütüyla bağlantı içerisinde. Bağımız yok diyor ama daha önce kendisi defalarca ifade etti. Büyük telaşları var. Siyasi sıkışmışlık içindeler. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi kim? Nurettin. Nurettin nerede? PKK'nın üst düzey yönetim kadrosunda. Bunların işleri güçleri istismar. Ne zaman ceza alacağını gördü, soluğu PKK'da aldı Nurettin Demirtaş. ABD'ye ve Avrupa'ya baksak PYD ile PKK arasında da bağ yok. Bunlara göre PYD terör örgütü değil." dedi.