Bakan Soylu Katar’da polis mezuniyet törenine katıldı
Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doha Polis Akademisinin mezuniyet törenine katıldı.18 Ocak 2019 Cuma 14:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar’a geldi. Doha Polis Akademisi’ne geçen Soylu, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile akademinin birinci mezuniyet törenine katıldı.
Al Sani ile görüştü
Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki dostluğun diğer kurumlarda da devam ettirilmesinin görüşüldüğü kabulde, iki ülke arasındaki dostluğun da sürdürülmesi gerektiği bildirildi.
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