  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu: Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz
Siyaset

Bakan Soylu: Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-04-09 15:09:00 -
Bakan Soylu: Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23