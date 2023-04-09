Bakan Soylu: Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz
Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız" dedi.
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