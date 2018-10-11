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Bakan soylu, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevkidaşı İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani ve beraberindeki heyetle makanında bir araya geldi.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:41
Bakan soylu, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İranlı mevkidaşı Abdolreza Rahmani ile görüştü. 

Makamında İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani ve beraberindeki heyetle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yıllarda gerek işbirliği anlamında, gerek karşılıklı sorumluluk çerçevesinde İran ile önemli bir zaman dilimi geçirildiğini belirterek, “Terör, uyuşturucu, düzensiz göz, kaçakçılık, sınır, bütün bunlarla müşterek mücadele sergiliyoruz. Her zor dönemde karşılıklı işbirliğimiz ve adımlarımız bizleri hem umutlandırmış, hem cesaretlendirmiş hem de kuvvetlendirmiştir” dedi.

'İki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, bizim önceliklerimizdendir'

Konuk Bakan Rahmani ise, İran ve Türkiye İçişleri Bakanlıklarının ilişkilerinden bahsederek, “İran hükümeti, milleti ve aynı zamanda dini liderimiz iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesine çok önem veriyorlar. İki ülkenin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi bizim ülkemizin önceliklerindendir. Güvenlik, sınır, terörle mücadele, insan kaçakçılığı, iki ülke İçişleri Bakanlıklarının çalışma alanları içinde. Varılan anlaşma doğrultusunda ve yapılan toplantılar çerçevesinde ilişkilerimiz her gün daha da takviye edilmekte. Bu işbirliklerimizin yanı sıra daha farklı alanlarda da ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik çaba göstermeliyiz. İki ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bütün alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının iradesi, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı ile temasları bu doğrultuda ilişkilerin gelişmesinden yana olduğu, iki ülkenin iradesinin göstergesidir. Bölgesel konularda da hemfikir olarak ortak işler yapabiliriz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:41
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani
  3. ikili görüşme
  4. Türkiye
  5. İran

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