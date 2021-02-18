Bakan Soylu 'İmkansızı başardık' diyerek müjdeyi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet eğitimlerinin önemine dikkat çekerek eğitilmiş kişi sayısını 51 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Törende konuşan Soylu, 2020'de salgın ve afetlerin birlikte yaşanması nedeniyle sahada birçok şeyin görüldüğünü, tüm bakanlıkların da bu vesileyle afet sistemini revize ve test ettiğini söyledi.

Afet anında veya Türkiye'nin tamamını kapsayabilecek bir risk halinde, ülkenin bir başından bir başına aynı iletişimi sağlayacak model kurmakla yükümlü olduklarını ifade eden Soylu, polisin, jandarmanın, sahil güvenliğin sistemlerinin birbirinden farklı alt yapıda olduğunu hatırlattı.

'İmkansızı başardık'

Bu sistemlerin teknik farklılıklar nedeniyle birleştirilemeyeceğinin kendilerine söylendiğini aktaran Bakan Soylu, "Bir imkansızı başarmanın şu anda mutluluğu içerisindeyim." ifadesini kullandı.

Operatörlerin de içinde olduğu, bakanlıklarla birlikte adım attıkları yeni bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, akıllı telefonlara indirilecek uygulamada özellikle afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında olabilecek pratik bilgilerin yer alacağını anlattı.

İstanbul'da 2 bin 900 civarında toplanma merkezi bulunduğunu anımsatan Soylu, "Toplanma alanının yöneticisini değiştirdik, Göç'ten aldık Jandarma Genel Komutanlığına verdik ve sahaya çıkardık. Bunu da hep beraber istişare ederek yaptık." bilgisini paylaştı.

Kısa süre içerisinde İstanbul'da toplanma alanı sayısını 5 bin 426'ya çıkardıklarını belirten Soylu, kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresini 1,29'dan 2,85'e yükselttiklerini, bunu daha da artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akıllı telefona indirilecek uygulamaya ilişkin de bir çalışmalarının olduğunu dile getirerek, "Sağlayabilirsek yeni satın alınan telefonlara uygulama yüklenerek başlayacak." dedi.

Acil kodlu aramaların da bu uygulamadan sağlanabileceğini belirten Soylu, "Enkaz altındaysa bu uygulamayla beraber enkaz altından sinyal verebilecek. Bir başka telefonla kontak sağlayıp onu bir santral olarak görüp bir başka yere ulaşabilmeyi temin edecek bir yazılım ortaya konulmaktadır. Çok da faydalı olacağını esas itibarıyla düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, afetlerin eğitim ve müdahale kapasitelerini daha fazla geliştirmeyi, akreditasyonu yani birlikte hareket etmeyi öğrettiğini dile getirerek, sivil toplum örgütlerinin müdahale ve arama kurtarma birimleriyle akreditasyona geçtiklerini anlattı.

Akreditasyonun içeriğine ilişkin de bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Bu afetler bize neyi öğretti? Arama kurtarma ekiplerimizin sayılarını artırmak ve bunlarla ilgili gerekli eğitimleri artırmak. Böylece de Jandarma Arama Kurtarmadan çok faydalandık bu dönemler içerisinde. Polis Arama Kurtarma birimini de kurduk. Yaklaşık bini aşkın Polis Arama Kurtarma birimine eğitimleri verildi ve aynı zamanda da bu eğitimler devam ediyor. Yaklaşık 2 binin üzerine çıkacak."

Afet öncesi yapılacak 1 liralık yatırımın afet sonrası yapılacak 7 liralık yatırımı karşıladığını dile getiren Süleyman Soylu, afet bilincini yükseltmeyi ve toplumda bir afet refleksi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Amaç 51 milyon kişi

İçişleri Bakanı Soylu, "Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi. Yaşadığımız veya çalıştığımız binaların depreme dayanıklı hale gelme konusunu, hem ülkede hem de zihnimizde gündem yapmamız lazım. İşte bu sebeple 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak belirledik ve projede asgari hedefimiz afet eğitimlerinin 51 milyon kişiye ulaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Afet farkındalık eğitimlerine ilişkin de bilgi veren Soylu, yılbaşından bugüne kadar 81 il valisine ve 1106 mülki idare amirine, afet farkındalık eğitimi verildiğini kaydetti. Soylu, 132 bin vatandaşa afet farkındalık eğitiminin yüz yüze verildiğini, 1402 personelin de afet farkındalık eğitici eğitimi alarak afet öğretmeni olduklarını anlattı.

Mobil simülasyon tırlarının Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ'a gönderildiğini, yıl boyunca tüm illerde eğitim vermeye devam edeceklerini söyleyen Soylu, yerel ve ulusal radyolarda afet farkındalık söyleşileri düzenlendiğini de aktardı.

Bakan Soylu, 1829 muhtara da illerde eğitim verildiğini ve bu sayının en kısa zamanda 52 bine yükseltileceğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen de yaptığı konuşmada, geçen yılın tüm ülkeler adına zorlu olduğunu, Türkiye'nin hem salgınla hem de afetlerle sınandığını söyledi.

Taşdelen, "2020 yılının sonuna gelindiğinde yaklaşık 14 milyon vatandaşımıza temel afet bilinci ve farkındalık eğitimi verilmişti. Bugün sürecimizi bir üst noktaya taşımamız gerektiğinin farkındayız. 2021 yılında kamu kurumlarımızla ve sivil toplumla daha yakın çalışarak eğitimlerle 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz." dedi.

İmzalar atıldı

Konuşmaların ardından Bakan Süleyman Soylu'nun huzurunda, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokoller imzalandı.