Bakan Soylu: Güya milletimizin gönlünü alacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. ABD’nin PKK elebaşlarının başına ödül koymasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu “En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki ‘senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil’, biz de bunu yiyeceğiz” dedi.

Soylu, Türkiye’nin gerek iç politika gerekse de dış politikada neyin ne olduğunu bilen, her şeyin farkında, doğru bir duruş sergilediğine dikkati çekti. PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar olduğunun, bunun da Avrupa uyuşturucu pazarının yaklaşık yüzde 80’ine denk geldiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti: “Stratejik ortağımız, bizle beraber, üç teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber ‘petrolün yüzde 25’i benim olacak, yüzde 75’i senin olacak’ hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye’yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar.”

KESİNTİSİZ OPERASYON

Bakan Soylu, bütün ülkeyi terörden arındırmak, ülkenin her karışında Türk bayrağını dalgalandırmak için operasyonlarını kahraman Türk evlatlarıyla sürdürdüklerini belirterek,, “Evlatlarımız, şanla, şerefle, onurla ve her şeyi göze alarak bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Terörle mücadelede saldırı sonrası taarruz değil, sürekli taarruz ortaya koyan bir anlayış sergiliyoruz. Artık kesintisiz operasyon yapıyoruz. Yine terörle mücadelede, terörü kaynağından yok etmek üzere bir anlayışı ortaya koyuyoruz” diye konuştu.