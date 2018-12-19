Bakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen yemekte Özel Harekat polisleri ile gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Soylu, yemek sonrası yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan, gazi bir mekanda bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sonbahar operasyonları bitti. Kış operasyonları başlıyor. Arkadaşlarımız binlerce operasyon yaptılar. Kar, kış, soğuk, tipi, rüzgar hiçbir şey dinlemeden o tepe senin, bu dağ benim her taraftalar. Bunu niçin söylüyorum; dünyada hakkaniyetin, adaletin, doğru sözün yükselmesinin yüklendiği coğrafyada olduğumuz için çok iyi nesiller yetiştirmeliyiz. Fakat yılmayacağız, gayret göstereceğiz, geri adım atmayacağız. Demokrasiyi ortaya koyarken kendisini güya demokrasinin beşiği gibi sayan ülkelere demokrasinin ne olduğunu anlatacağız."

"Türkiye'de geri kalmış bir nokta yoktur"

Terör örgütleriyle verilen mücadele hakkında da bilgi veren Soylu, Türkiye'nin hiçbir noktasında "geri kalmış" denilecek bir yer bulunmadığını vurguladı.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden hep şunu söylerlerdi; 'Doğu ve Güneydoğu'da hep bu işler var ama onlar geri kalmış bölge, onun için bunlar oluyor' diye hatırlarsınız. Allah'a şükürler olsun, bugün 2018'deyiz, işte son demlerindeyiz, bu ülkenin İçişleri Bakanı, bu ülkenin bir ferdi, bir kişisi olarak söylemek istiyorum; Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi; bilmenizi istiyorum ki ölçeğine göre benim ülkemde, ilçesinin ilçe ölçeğine göre, ilinin il ölçeğine göre, benim ülkemde artık birbirinden geri kalmış ve 'bu geri kalmış bir noktadır' diyebileceğimiz hiçbir yer yoktur. İstediğiniz ilçeyi, istediğiniz kendine ait müsavi ilçeyle değerlendirebiliriz. Eruh'tan Şemdinli'ye, Kızıltepe'den Nusaybin'e, Doğu Beyazıt'tan Özalp'e, nereyi ortaya koyarsanız...Hatta ilerde olanlar vardır, belki birazcık geride olanlar vardır ama bütün Türkiye'nin bu müsaviliğine, o birbirine benzemesine yönelik bir anlayıştadır. Ancak bu kadar. Bazen bir ilin, bir ilçesinin bir ilçesiyle olan farkı kadardır."

Konuşmasının ardından gazilerle bir süre sohbet eden Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan emniyet mensupları anısına açılan müzeyi gezdi.