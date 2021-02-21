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Gündem Bakan Soylu Gara’ya giden ismi açıkladı! Terör sevici HDP’nin vekili hopladı
Gündem

Bakan Soylu Gara’ya giden ismi açıkladı! Terör sevici HDP’nin vekili hopladı

Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri sonrası terör sevici HDP'li Taşdemir, açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 01:12:00 -

A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de teslim olan bir PKK'lının itirafları ve istihbarat raporlarıyla Gara'ya giden HDP'linin kimliğini açıkladı. Soylu "2017'de teslim olan PKK'lıya, Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar." dedi.

Terör sevici HDP’li Taşdemir, Soylu'nun iddialarını reddetti

Bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği Taşdemir, Soylu'nun sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Taşdemir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.

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