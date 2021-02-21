Bakan Soylu Gara’ya giden ismi açıkladı! Terör sevici HDP’nin vekili hopladı

A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de teslim olan bir PKK'lının itirafları ve istihbarat raporlarıyla Gara'ya giden HDP'linin kimliğini açıkladı. Soylu "2017'de teslim olan PKK'lıya, Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar." dedi.

Terör sevici HDP’li Taşdemir, Soylu'nun iddialarını reddetti

Bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği Taşdemir, Soylu'nun sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Taşdemir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.