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Bakan Soylu enkaz altındaki vatandaşla böyle konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir vatandaşla konuştu, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 08:24:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.

Burada Soylu, enkaz altında kalan bir vatandaşla konuştu, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

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Yorumlar

geçmiş olsun türkiyem

afadı geliştiren bir içişleri bakanı 99 depremi düzce depremini gögren biri olarak imkanlarımız biraz daha iyi ayrıca 10 il cok büyük öbür depremlerde il saysı azdı işallah herkes kurtulur ayrıca gören bilir

Ali

Insanlar 24 saatir yardim bekliyor. Bu yaptiginiz artislik hareketler igrenc.. Halkin durumu hic kimsenin umrunda degil.
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