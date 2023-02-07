Bakan Soylu enkaz altındaki vatandaşla böyle konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir vatandaşla konuştu, ekipleri bölgeye yönlendirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.
Burada Soylu, enkaz altında kalan bir vatandaşla konuştu, ekipleri bölgeye yönlendirdi.
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