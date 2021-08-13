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Gündem Bakan Soylu: En ağırı burası, 5 misli diyebiliriz
Gündem

Bakan Soylu: En ağırı burası, 5 misli diyebiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sele ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 00:10:00 - 2021-08-13 00:15:06
Bakan Soylu: En ağırı burası, 5 misli diyebiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sele ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, yaptığı açıklamada, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.

Bakan Soylu, "Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

HES'in patladığı iddiası ile ilgili de açıklama yapan Bakan Soylu, "Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın" diye konuştu.

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