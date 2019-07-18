Bakan Soylu Düzce'deki acı bilançoyu açıkladı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen heyelan ve sel felaketiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğunu ihbarı geldi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bölgeyi ziyarete geldi. Soylu, kent merkezindeki AFAD İl Müdürlüğü'ndeki kriz merkezine geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi" dedi.

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