Bakan Soylu, Düzce'de çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de Anıtpark Meydanı ile Millet Bahçesine kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Soylu, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek gerekli talimatları verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'de valilik binasında yapılan toplantıya katıldı.
Soylu, toplantının ardından il merkezinde Anıtpark Meydanı ile Millet Bahçesine kurulan AFAD çadırlarını inceledi.
Vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek gerekli talimatları verdi.