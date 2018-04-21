Bakan Soylu duyurdu: Yeni SİHA'lar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Havacılık Başkanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ay başında 6 tane daha silahlı insansız hava araçlarını jandarmanın envanterine katacaklarını bildiren Soylu, "Bu, Amanoslar'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Tendürek'te, ülkemizin her noktasında terör üretmeye çalışanlara karşı bu milletin gözünün, kulağının ve milletin gücünün onların üzerinde olduğunun en önemli ispatıdır." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:



"BUNLAR TÜRK MALIDIR ARKADAŞ"



Bu rakamlarla gurur duyulması gerektiğinin altını çizen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:



"Bir üzüntümü de paylaşmak isterim. Türkiye böyle bir yolda çabalarken, bu gururu bir türlü paylaşamayan, yapılan işleri karalamaya çalışan bir irade, sürekli fitne üretmeye devam edilmektedir. Türkiye'nin bu işleri yapmadığını, üretmediğini yazan çizen kafalar maalesef mevcuttur. Türkiye helikopter yapıyor, bunların silahlarını, füze sistemlerini yapıyor, milli tankını, tüfeğini gerçekleştiriyor. Ürettiklerini ihraç ediyor, ihracat anlaşmaları için görüşmelerini sürdürüyor, her şey ortada ama bir türlü bazılarını inandıramıyor. Türkiye yüzde 7,4 büyüme rakamı açıklıyor, inanmıyor. Türkiye FETÖ ile mücadele ediyor, inanmıyor. Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarını bütün dünyanın gözü önünde çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor dudak büküyor.



Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz diyoruz, 'Olamaz' diyorlar. Denizin altından tüneller yapıyoruz, görmezden geliyor. Dünyanın gözünü kapattığı günlerde Türkiye göçü yönetiyor, insanların hayatını kurtarıyor, 'Sana ne' diyorlar. Bu ülkenin ürettiği, bu ülkenin çocuklarının yaptığı hiçbir işle birileri asla gurur duymuyor. İşte bu kafalar, konuşmamın başında bahsettiğim o eski raporlarla ülkesine olan inancını kaybetmiş kafaların torunlarıdır. Hala 'Siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz' takıntısından kurtulamamış, milletine inanmayan zihniyetlerin torunlarıdır. Sağımda solumda iki tane helikopter var. Bunlar Türk malıdır arkadaş. Bizim evlatlarımız, mühendislerimiz yaptı. Allah onlardan razı olsun."



"2002'DE SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATINA BAŞLIK BİLE AÇILMAMIŞ"

Bakan Soylu, Türkiye İhracat Meclisinin 2002 ihracat rakamlarına bakıldığında savunma ve havacılık sanayi ihracatına başlık açılmadığını gördüklerini söyledi.



Bugün, 2017 verilerine göre savunma ve havacılık sanayi ihracat rakamının 1,74 milyar dolar olduğunu belirten Soylu, "TBMM Sanayi Komisyonu raporuna göre, savunma sistemlerinde ülkemizin dışa bağımlılığı son 16 yılda yüzde 80'den yüzde 40'a düşmüştür. Proje sayımız 2002'de 66 iken 2018'de 600'e çıkmıştır. Bunlar önemli gelişmelerdir." ifadelerini kullandı.