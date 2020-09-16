Bakan Soylu duyurdu! Yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çipli kimlik kartları ile ilgili önemli bi açıklamada bulundu.

Cuma günü başlıyor

Bakan Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirecek olan projenin başlayacağı günü açıkladı.

Soylu, projenin cuma gününden itibaren başlayacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına iştirak etti.

İçişleri Bakanlığının teknolojik altyapısı konusunda bilgiler vererek yürütülen projeleri anlatan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden senede 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını bildirdi.

Bakan Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulama ile nüfus idareleri üzerinden verildiğini anımsattı.

Ehliyetler, kimliklerin içine yüklenecek

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyeti kimliklerin içerisine yükleyeceklerini bildirdi.

Vatandaşların artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacağını kaydeden Soylu, polislerin de denetleme yaparken artık ehliyet yoksa 'ceza yazarım' diyemeyeceğini ifade etti.

Cebimizde artık çok kart olmayacağını bildiren Soylu, banka kartlarını, e-imzayı, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koymaya çalışacaklarını duyurdu.

"Bu kabiliyetimiz var"

Soylu, içinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin bulunduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahip olduklarını vurguladı.

112 acil çağrı merkezleri hakkında açıklama

Soylu, acil çağrı numaralarını tek bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin 45 ilde başarı ile hayata geçirildiğini 2021 senesinin haziran ayında 81 ilin bütününde hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Soylu, yerli yazılıma sahip olan sistemin bütün ihbarları yapay zeka ile ilgili birimlere anında ileteceği belirterek bu sayede mühim bir projenin de başarıyla uygulanacağını ifade etti.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak kıyıların ve sınırların elektronik güvenlik sistemleri ile denetleneceği bir projenin de 2021 yılında tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

e-Devlet üzerinden yürütülen çalışmalar

Bakan Soylu, göreve geldiğinde e-Devlet sistemi üzerinden 51 hizmet verildiğini bugün ise bu rakamın 435'e yükseldiğini bildirdi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak daha önce vatandaştan çeşitli işlemler için 2857 belge istenildiğini anımsattı. Soylu, yaklaşık 3 sene içinde yapılan çalışmalarla artık bu belgelerden 2020'sinin istenilmediğini, diğer belgelerin de e-Devlet üzerine taşınması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bir merkez kuruldu

"Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" ismi ile bir merkez de kurulduğunu bildiren Soylu, birkaç ay içinde çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin tüm lokasyonlarını, tüm kameralarını, asayişinin ve trafiğinin bağlandığı, buradan da Cumhurbaşkanlığındaki ilgili birime aktarabilecek olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyduklarını duyurdu.

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de İnternet üzerinden video konferans sistemi ile yapılan proje açılışında "Yapay Zeka" konulu söyleşi yaptı.