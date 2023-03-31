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Gündem Bakan Soylu duyurdu! İYİ Parti'ye saldıran şahıs yakalandı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! İYİ Parti'ye saldıran şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 18:05:00 -
Bakan Soylu duyurdu! İYİ Parti'ye saldıran şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını duyurdu.

İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.

Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Meral Akşener'den tepki çeken sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek "Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" şeklinde tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

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