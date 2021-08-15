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Siyaset Bakan Soylu duyurdu! İşte sel felaketinde kayıp ihbarı sayısı
Siyaset

Bakan Soylu duyurdu! İşte sel felaketinde kayıp ihbarı sayısı

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün gece yaptığı açıklamada toplam kayıp ihbarının 77 olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 10:00:00 -
Bakan Soylu duyurdu! İşte sel felaketinde kayıp ihbarı sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Kastamonu'da 49, Sinop'ta 8, Bartın'da da 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Soylu, kayıp ihbarlarıyla ilgili olarak "Bozkurt'ta 62, Sinop'ta 15 olmak üzere 77 kayıp ihbarı var" dedi.

Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Normal olmayan bir manzarayla karşılaştık"

"Bulunduğumuz Bozkurt ve Kastamonu'nun diğer ilçeleri, aynı zamanda Sinop'umuz ve Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Normal olmayan bir manzarayla karşılaştık.Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var.

"'Bu durumu nasıl siyaset malzemesi yaparız' düşüncesinde olanlar var"

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık.Kimse 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet bütün unsurlarıyla, kurumlarıyla var gücüyle büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam ediyor, edecektir. Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'Ben nasıl bir dedikodu oluşturayım, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesinde olanlar var. Biz işimizi yapıyoruz.

"Burası üzerinden siyaset yapmak şeytanla işbirliğidir"

Bin jandarma personelimizle, binin üzerinde AFAD gönüllüsüyle, bini aşkın sadece kamyon, vidanjör ve aynı zamanda bütün temizliği yapabilecek araçlarla birlikte temizlik yapıyoruz. Elektriğin verilemediği köylere helikopterle elektrik gönderiyoruz. Milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bu travma kolay bir travma değil. Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir. 'HES patlamış' Bu borulu bir HES, barajlı bir HES değil ki, nasıl patlasın? Ama milletin kafasını karıştıracaklar ve siyaset üretmeye çalışacaklar. Bu yalan makinelerine milletimizin itibar etmemelerini altını çizerek söylemek istiyorum.

"Muhalefetin bu olmaması gerekir"

Bir yalan daha: '500 kişi, 1000 kişi öldü.' Kimden duydun? 'Oradan bir görevli söyledi.' Hayatını kaybeden 57 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. 112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı vefatlar da dahil olmak üzere. Aralarında mükerrer oldu, daha sonra ihbarların sayısı arttı. Onlardan ulaştıklarımız, yaşadıklarını gördüklerimiz oldu. Bütün bunları düşe düşe ihbar rakamı 62 buradaki ihbar, yaklaşık 14-15 de Sinop'taki ihbar. Toplam 77. Bu 77'nin hepsi kayıptır veya arama kurtarma yapılacak diye bir şey yok. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor, bilmiyorum. Öyle dedikodularla karşı karşıyayız ki 'Acaba aynı okullarda mı okuduk, aynı memlekette vatan sevgisini mi aldık' diye düşünüyorum. Bence muhalefetin bu olmaması gerekir.

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