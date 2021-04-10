  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu duyurdu! İşte 2021'de önlenen terör eylemi sayısı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! İşte 2021'de önlenen terör eylemi sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, ayrıca 2021'de 40 terör eyleminin engellendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:13:00 - 2021-04-10 17:45:43
Bakan Soylu duyurdu! İşte 2021'de önlenen terör eylemi sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, 30'u kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 63'ü turuncu, 314'ü gri kategoride aranan olmak üzere 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 2017'de 1997, 2018'de 1636, 2019'da 1628, 2020'de 1171 ve 2021'de 284 olmak üzere 6 bin 716 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

2017'de 161, 2018'de 136, 2019'da 130, 2020'de 53 ve 2021'de ise 12 kişi terör örgütüne katıldı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de 243 ve 2021'de ise 45 olmak üzere 861 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

2017'de 697, 2018'de 361, 2019'da 309, 2020'de 248 ve 2021'de 40 terör eylemi engellendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk bölümüyle ahlaksızlık pompalamaya başladılar! Camdaki kız dizisinde rezillik
Gündem

İlk bölümüyle ahlaksızlık pompalamaya başladılar! Camdaki kız dizisinde rezillik

Televizyon ekranlarında yayınlanan çeşitli diziler, toplumda çürümeye neden olurken, bunun son örneği ise Kanal D’de ekranlara gelen Camdaki..
3 PKK'lı terörist daha öldürüldü
Aktüel

3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale get..
Kılıçdaroğlu'nun 'darbe' bildirisini aklama çabasına Metin Feyzioğlu'ndan cevap!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun 'darbe' bildirisini aklama çabasına Metin Feyzioğlu'ndan cevap!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 104 amiral eskisinin bildirisine tepki göstererek, "Türkiye’de emekli büyükelçiler da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay