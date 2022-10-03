Bakan Soylu duyurdu: İki edepsiz gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde çekilen ve tepkiyle karşılanan görüntüler sosyal medyanın gündeminde.
26 Eylül'de sosyal medyada paylaşılan görüntüde, iki kişinin rakı içtikleri masada Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktığı görüldü.
Bir evde çekildiği anlaşılan video kaydında, içki sofrasında oturan bir kişi dini değerlerle hakaret ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'i yakıp ateşe veriyor. O anları kaydeden kişinin de İslam'a hakaret ettiği duyuluyor.
Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisine yer verdi.