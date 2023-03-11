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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi!
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki "Leyla Amed" kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 12:16:00 - 2023-03-11 12:25:52
Bakan Soylu duyurdu! Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi!

Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kırmızı kategorideki Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, "Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya SARI TORBADA" paylaşımında bulundu.


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Yorumlar

Yorumum

Cehenneme zümera. Sarı torbayı zayi etmişsiniz. Buna çok üzüldüm. Bulunduğu dağlarda, mağaralarda aç domuzlar vardır muhakkak, onları sevindireydiniz ya. Atalarına son bir hayırları dokunurdu.

Toshiba

Kiralık bir katil daha layik olduğu Cehennem’e ulaşmıştır. Uşaklığını yaptığı malum kafirler topluluğu bir tetikçiden daha mahrum kaldı. Cehennem ateşi şedid olsun.
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