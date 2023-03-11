Bakan Soylu duyurdu! Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki "Leyla Amed" kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kırmızı kategorideki Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, "Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya SARI TORBADA" paylaşımında bulundu.