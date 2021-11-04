Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha

Evlat Nöbetinde bir güzel haber daha geldi. Bir anne daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Evlat Nöbetinde bir güzel haber daha; 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerinden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çö-ker-te-cek" ifadelerini kullandı.