Bakan Soylu: Bu akşamı vatandaşlarımızla geçireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalarda, 'Bu akşamı vatandaşlarımızla geçireceğiz. Her uyarının, her tatbikatın ve zihnimizde oluşturacağımız bu işle ilgili tedbirin elbette faydası vardır. Biz afet bölgesindeyiz.' dedi.

Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

- Çadırlarımız kuruldu, kurulmaya da devam edecek. Yüzde 75'i yenilenmiş bir yapı stoku ile karşı karşıyayız. Bu bizim için örnektir.

- Bu akşamı vatandaşlarımızla geçireceğiz. Her uyarının, her tatbikatın ve zihnimizde oluşturacağımız bu işle ilgili tedbirin elbette faydası vardır. Biz afet bölgesindeyiz.