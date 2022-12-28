Bakan Soylu: Ben onlar için güvenlik sorunuyum!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tehditkar tavırlar sergilediğini belirterek, "Ortaya koyduğumuz mücadele hoşuna gitmiyor. Tüm bunlarla ilgili bizi Cumhurbaşkanımıza, partimize şikayet ediyor. Ben bir güvenlik sorunuyum ama PKK için güvenlik sorunuyum. Çünkü görevim bu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Demet Sezer konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddiaları ve belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarıyla ilgili açıkmalarda bulundu. Üç farklı soruşturma olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bir soruşturma yok, üç soruşturma var. ‘DİAYDER’ soruşturması devam ediyor onu niye sormuyorsun? Bir de belediye içinde yakalanan Şafak Duran'la ilgili soruşturma var. Belediye'ye gassal olarak girip çıkmış. Biz 9 Aralık'ta durumu izah ettikten sonra baktı ki mesele başka yöne gidecek kurmadıkları değerlendirme komisyonunu kurdu."

"İmamoğlu alenen yargıyı tehdit etti"

İmamoğlu’nun tehditkar tavırlar takındığını sergilendiğini belirten Bakan Soylu, “Bütün bunları ortaya koyduktan sonra, esas itibariyle İmamoğlu ne yapmak istedi? Bir önceki mahkemede olduğu gibi alenen yargıyı tehdit etti. Dedi ki: ’Bu terör soruşturmasını açarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarım’. Daha sonra ‘Ben bu lafı yargıya söylemedim, Süleyman Soylu‘ya söyledim’ diyebilir. Dil pabuç, bunu rahatça yalan söyleyebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim terörle mücadelemiz hoşuna gitmeyebilir"

"Burada bizim terörle mücadelemiz hoşuna gitmiyor. Ortaya koyduğumuz mücadele hoşuna gitmiyor" diyen Bakan Soylu, “Tüm bunlarla ilgili bizi Cumhurbaşkanımıza, partimize şikayet ediyor. Ben bir güvenlik sorunuyum ama PKK için güvenlik sorunuyum. Çünkü görevim bu. Sabahtan itibaren bu konuda birçok değerlendirmeler yapıldı. Ama maalesef Mersin, Adana gerek İzmir. İzmir'de yakalanan terör örgütü üyesi içeride. Kimler bunlar?” ifadelerini kullandı.