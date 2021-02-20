Bakan Soylu: Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı’nın Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istediğini ve bunu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları şöyle:

21. asrın başıyla Türkiye kendisine bir yol çizdi. Dünya bu dönemde bir yönsüzlükle karşı karşı kaldı. Türkiye bu dönemde umut dolu bir yürüyüş yaparken, dünyadaki diğer coğrafyalara da örnek oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerinden biri sömürge sisteminin sıkışmasıdır. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler.

Türkiye bir umut oldu

21.asırda bunu iyi okuyan Recep Tayyip Erdoğan ve halkı geçmişte yaşanan olaylardan ders alarak altyapısını ciddi şekilde geliştirdi. Bu Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik büyüklüğü bugünkü altyapımızın karşılığı değil. Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor ve bu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istiyor. Aramızdaki batı ve dünya ile fark şudur. Bizim dinimiz umutsuzluğu reddeder. Türkiye ve Anadolu bu kültürel çatışmalara karşı savaş veriyor ve batının bu umutsuzluğu yaymasına karşı direniyor.

Türkiye'nin bir istasyon olmasını istemiyorlar

Türkiye'nin neden kapasitesi büyümesin? Neden kendi otomobili olmasın? Neden kendine ait savaş gemisi olmasın? Onlar İstanbul Havalimanımızın da olmasını istemediler. Çünkü onlar bizim bir istasyon olmamızı istemediler. Türkiye ABD ve Rusya'yı dengeleyebilen ve Çin'i de bir tarafta tutabilen bir ülkedir.

Recep Tayyip Erdoğan hissettirmeden politikalar üretti

Recep Tayyip Erdoğan yaşananları çok iyi okudu ve hissettirmeden politikalar üretti. Türkiye'nin bazı akademisyenleri, aydınları bazen batının gemisine biniyor. Bunun iki nedeni var. Kimisi ideolojik kimisi de hasetlik içinde. Dünyanın bu gelişmişliğine rağmen benim yakıştırmadığım bir şey var. Avrupa ülkeleri ciddi anlamda marjinal etki altındalar.

Türkiye devletiyle milletiyle hep bir bütün olup teröre karşı bir bütün olmuştur. Bazen uluslararası sistem Türkiye'nin boğazına çöküp hareket kabiliyetini daraltmıştır. Böyle bir durumda ufkunuz daralıyor, kabiliyet alanınız daralıyor. Emniyet ATAK helikopteri aldı. Bunları görmeden terörle mücadeleyi anlayamayız. Terörle mücadeleyle bir diğer nokta ise halk. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi, doğusunu da geliştirmek durumundasınız. Bu durum terörle mücadele açısından büyük katkı sağlıyor. Doğu ve güney doğunun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz..