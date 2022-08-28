Bakan Soylu, Avrupa ülkelerinin 5. kol faaliyetini açıkladı: Gençliğimizi LGBTİ’ye alıştırıp elimizden alacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretleri kapsamında gittiği Şile Muharip Gaziler Derneği'nde gazilerle bir araya geldi.

Şile'deki Kabakoz, Ahmetli ve Alacalı mahallelerini de ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlarla buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ile Türkiye arasında teknolojik ilerlemelerdeki farkın azaldığını ancak Avrupa ülkelerinin sürekli buna engel olduğunu söyledi.

"Önce alıştıracaklar sonra çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden alacaklar"

Süleyman Soylu, "LGBTİ midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri bundandır. Önce alıştıracaklar sonra çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden alacaklar." dedi.

"LGBTİ midir nedir?"

Bakan Soylu, "300 yılda ilk kez biz Cumhuriyeti kazandıktan sonra bu makası kapatmak istedik müsaade etmediler. Kafamıza vurdular, bize tabi olmazsanız sizi yok ederiz dediler. İlk kez 21’inci yüzyılından başından itibaren biz bu makası kapatmaya başladık. Çıldırmaları bundandır. Ekonomik saldırıları bundandır. Türkiye’yi kötülemek istemeleri bundandır. LGBTİ midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri bundandır. Önce alıştıracaklar sonra çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden alacaklar. Bunların hepsini görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı

Süleyman Soylu’nun Alacalı Mahallesi’ndeki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak konuşma yaptı. Erdoğan, "Oradaki herkesi Çengelköy’den en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçim döneminde Şile’de çok farklı bir ses getireceksiniz. Şile bizim için bir kale, dolayısıyla o kalede çok daha farklı sesler getireceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.