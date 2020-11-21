Bakan Soylu açıkladı: Yurtiçinde terörist sayısı 340’a düştü

Bakan Soylu, PKK’nın tükenme noktasına geldiğini belirterek, “Yurtiçinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, yurtiçinde kalan terörist sayısını da açıkladı. Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, yurtiçindeki terör operasyonları ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur. Yurtiçi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurtiçinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur.”