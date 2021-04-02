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Gündem Bakan Soylu açıkladı! Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 oluyor
Gündem

Bakan Soylu açıkladı! Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 oluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin tek acil çağrı numarasının Haziran ayından itibaren 112 olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 20:50:00 -
Bakan Soylu açıkladı! Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 oluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada "Haziran sonu itibariyle Türkiye'nin tek acil çağrı numarası olarak 112'yi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.

Tek acil çağrı numarası 112 oluyor

Burada konuşma yapan Bakan Soylu, acil çağrı numarasına değinerek şunları söyledi:

"Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız"

 

 

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