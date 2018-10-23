0553 313 94 23

Bakan Soylu açıkladı: Torna makineleri bulduk

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın ele geçirilen mağaralarında, silah ve mühimmatların yanı sıra torna makineleri bile bulduklarını söyledi.

23 Ekim 2018 Salı 15:47
Bakan Soylu açıkladı: Torna makineleri bulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Bakan Soylu "Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor." dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 15:47
  1. Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanı
  3. PKK operasyonları
  4. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Migren kadınlarda daha sık görülüyor
    1. Migren kadınlarda daha sık görülüyor
    2. Bedelli askerden acı haber geldi!
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Karın zarı iltihabı nedir?
    5. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt:..
    6. Kayıtlar yandı! 47 yıl akıl..
    7. EYT AK Parti MHP ittifakının..
    8. Okullarda alan seçimi kaçıncı sınıfta..
    9. Yemeklerinizi az yağlı yapın
    10. Bakan Soylu açıkladı: Torna makineleri..
    11. 10 yaşındaki kızın başarısı dünya..
    12. Yakup Köse, “ByLock İsmail”i böyle..
    13. Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    14. Ajanslar duyuruyor! Ceset parçaları..
    15. Cemal Kaşıkçı analizi: Türkiye krizi..
    16. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalar..
    17. Elmayla zayıflayabilirsiniz
    18. Balgam sökmek için...
    19. DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi..
    20. Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı mı?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?