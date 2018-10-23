Bakan Soylu açıkladı: Torna makineleri bulduk
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın ele geçirilen mağaralarında, silah ve mühimmatların yanı sıra torna makineleri bile bulduklarını söyledi.23 Ekim 2018 Salı 15:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu "Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor." dedi.
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