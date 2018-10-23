Bakan Soylu açıkladı: Torna makineleri bulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu "Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor." dedi.