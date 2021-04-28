Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bir katliamın önüne geçildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Diyarbakır annelerinden biri daha evladıyla buluşacak. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular

Dört buçuk yıl önce ikna çalışmalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor.

İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor.

Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı.

Terör örgütüne bu yıl katılanların toplam sayısı 5'i Türkiye'den toplam 10. Bizim ikna yoluyla bu yıl terör örgütünden kopardığımız sayı 63

İstanbul'da katliam önlendi

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.