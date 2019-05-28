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Bakan Soylu açıkladı! "433 teröristi etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sene başından bugüne kadar sadece Türkiye içerisinde 433 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

28 Mayıs 2019 Salı 21:12
Bakan Soylu açıkladı! "433 teröristi etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 2019 başından bu yana terör operasyonların 6 aylık bilançosunu açıkladı.

Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK denilen terör örgütünün adı bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:12
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. öldürülen terörist sayısı
  3. terör örgütü PKK

YORUM YAZ

  • Mehmet Kara ÇalışMehmet Kara Çalış9 sa önce
    Hdp ve ona eşlik eden zillet ittifakı üyelerinin başısağolsun.
  • DumanlıDumanlı11 sa önce
    Sivri sinekler öldürmekle tükenmez Bataklığı kurutun. Yöntem değişikliği gerekiyor. Bu iş uzadıkça kötü bir günümüzde daha kötü sonuçlara mecbur kalabiliriz.
  • uyan tcuyan tc11 sa önce
    bende sandım bu gün 433 terörist öldürüldü
  • ImamImam12 sa önce
    sanki Süleymanoğlu çıktı da kendi bitirdi kaç tane şehit verdik Senin haberin var mı açılım sürecindeki beceriksizliğin izin yüzünden it sürüleri çoğaldı şimdi bitireceğiz diye uğraşıp duruyorsunuz terörist da değil Artık şehirde

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