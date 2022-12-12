Bakan Soylu, ABD'den PYD/PKK’ya aktarılan parayı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son üç yılda 2 milyar doların ABD senatosundan PYD/PKK’ya para verildiğini belirterek, "ABD, terör örgütü ile birebir ilişki içerisinde kimsenin sesi çıkmıyor. İlk kez bu fırsat yakalanmıştır. 300 yıldan beri ilk kez Batı ile aramızdaki ekonomik makas kapatılmaktadır. Biz büyürken onlar yerinde durmaktadır." dedi.

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son üç yılda 2 milyar dolar ABD senatosundan PYD/PKK’ya para çıktı"

“Bundan dört yıl önce teröristler dağlarda gezemeyecekler göreceksiniz demiştim. Benimle dalga geçmişlerdi. Bildiğimiz vardı, İHA’larla teröristin belini kırdık. Erzurum, Tendürek, Karadeniz’de terörist yok tertemiz. Tunceli’de 5-6, Gabar’da 6 tane terörist kaldı onları da bitireceğiz. Tunceli’de Ali Boğazı'nda 1500 terörist var. Türkiye iki şeyi iyi becerdi, bir terörün kafasına nasıl vurulacağını, iki darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını. Doğu ve Güneydoğu'daki üniversitelerdeki öğrenci sayısı son 5 yılda yüzde 104 arttı. Bizim görevimiz çocuklarımızı teröriste kaptırmamak. Son üç yılda 2 milyar dolar ABD senatosundan ’ya para çıktı. ABD, terör örgütü ile birebir ilişki içerisinde kimsenin sesi çıkmıyor.

"Bir ülkeyi ayaklarının üzerinde tutabilmek kolay bir iş değildir"

Biz adamlarını öldürüyoruz, komutanları taziyeye gidiyor, sonra da bize taziyede bulunuyor. Bunların hepsini anlıyor ve görüyoruz. İlk kez bu fırsat yakalanmıştır. 300 yıldan beri ilk kez batı ile aramızdaki ekonomik makas kapatılmaktadır. Biz büyürken onlar yerinde durmaktadır. Tayyip Erdoğan gibi liderler ülkelere yüzyılda bir gelir. Ülkeye özgüvenini kazandırmak kolay bir iş değildir. Ülkeye gelecek perspektifi kazandırmak kolay bir iş değildir. Bir ülkeyi ayaklarının üzerinde tutabilmek kolay bir iş değildir. Bir ülkeyi tacizlere karşı bariyer oluşturabilmek kolay bir iş değildir. Etrafındaki coğrafyadaki ateş topuna rağmen, Suriye şu anda birtakım terör örgütlerinin bazı topraklarının elinde olduğu, kendi otoritesini bile tam anlamıyla sağlayamadığı bir ülke. Bütün bunlara rağmen, Tayyip Erdoğan ve Türkiye en zor işi becermiştir. Enerji krizinde Avrupa'daki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda önümüzdeki yıl çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını söylüyor. Karşı karşıya kaldıkları gıda krizini kendi kendilerine çözebildiler mi? Çözemezler çünkü itibarları yok. Onlar Türkiye’nin ayağına, Tayyip Erdoğan’ın ayağına gelmezlerdi. Ama baktılar ki bütün dünya kendilerinin başarısızlıkları çok güçlü bir şekilde yargılayacak, tıpış tıpış Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’nin ayağına geldiler” şeklinde konuştu.