Bakan Soylu: 6’lı masa fokurduyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Soylu, vatandaşların ve Diyarbakırlıların parasını terör örgütüne gönderip burada hizmet yapmayanların bugünkü hizmetlerin açılışına da tahammül edememelerinin normal olduğunu söyledi.

"Her gittiğimiz yerde gerek kayyum belediyeler gerek belediyelerimiz olsun büyük bir moral içerisinde hizmet kervanını ortaya koyuyorlar. Doğal olarak Diyarbakırlı hemşerilerimiz de karşılaştırıyor. Aynı para, geçen dönem bize yok, bu dönem büyük bir hizmet, altyapı ve üstyapı yatırımı var." ifadelerini kullanan Soylu, en önemlisinin de belediye başkanları ve ilçe başkanlarının vatandaşa hürmeti olduğunu belirtti.

Hizmetkar bir anlayışları olduğunu aktaran Soylu, bütün bunları görünce silahın gölgesinde siyasete alışık olanların dedikodu yaptığını ve iftira attığını anlattı.

Onların iftira attığını, gücü yetmeyenlerin boş konuşmaya devam ettiğini dile getiren Soylu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı hizmet ve eserlerin açılışlarıyla onlara cevap vereceklerini kaydetti.

'İftiralarını başlarına çalmak boynumuzun borcu'

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi de söyledi. Neymiş, işte çocuklar şöyledir, böyledir. Bu ülkede 81 ilde üniversite açıldı. Diyarbakır'ımızın da Şırnak'ımızın da Hakkari'mizin de Batman'ımızın da çocukları ilkokuldan ortaokula, liseye, üniversiteye kadar bu okullarda okuyorlar. Niçin? Doktor, mühendis, öğretmen, hemşire olmak ve bu ülkeye, millete, ailesine hayırlı ve faydalı evlat olabilmek için. Bizim çocuklarımız, Diyarbakır'ın da Şırnak'ın çocukları da reşat altınıdır, Cumhuriyet altınıdır. Onların iftiralarını da yıllarca onları dağdan kurtardığımız, çocuklarımızı geleceğe umutlu bir şekilde taşıdığımız için başlarına çalmak bizim boynumuzun borcudur. Yarın da bunu onların başlarına çalacağız inşallah."

Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, Cumhuriyet tarihinde rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan'ın da hep iftiralarla karşı karşıya kaldığını aktaran Soylu, onların milletin gönlünde var olduğunu, ama müfterilerin hiçbir zaman bu halkın gönlünde olmayacağını dile getirdi.

“6’lı masa fokurduyor”

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü onların yüzleri gibi gönülleri de karadır. Darbeciler de FETÖ'cüler de DEAŞ'çılar da PKK'cılar da iftiracıdır. Onlara en büyük cevabı millete hizmetkarlıkla ve gönlümüzün güzelliğiyle vereceğiz. Peki neden korkuyorlar? Yetiştirdiğimiz, yetiştirilen çocuklar birer Cezeri, Veysel Karani olacaklar, ondan korkuyorlar. Mevlana'ya yakışır evlatlar olacaklar ondan korkuyorlar. 6'lı masa fokurduyor. Fesattan da fitneden de fokurduyor. Hiç merak etmeyin, yarın inşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan yine yeni açacağı hizmetlerle birlikte burada bu hizmet kervanını yürütecek. Yarın inşallah gönlüyle Diyarbakırlı hemşerilerimizle birlikte olacak. Buna hazır olduğunuzu görüyoruz. Yarın o miting meydanında o müfterilere gönüllerimizin çokluğu ve coşkusuyla beraber cevap vereceğiz."

Soylu'ya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal da eşlik etti.