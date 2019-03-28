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Bakan Soylu: “318 bin 500 Suriyeli orada huzur var diye geri döndü”

Avcılar’da mitinge katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar 318 bin 500 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 23:56
Bakan Soylu: “318 bin 500 Suriyeli orada huzur var diye geri döndü”

Avcılar’da mitinge katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar 318 bin 500 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü söyledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoyile birlikte Avcılar, Ambarlı Meydanı’nda bir miting düzenledi. Akşam geç saatlerde düzenlenen mitinge, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Seçim otobüsünde bir konuşma yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, “Avcılar, muhteşemliğini, muazzamlığını, kibarlığını, hanımefendiliğini, beyefendiliğini, genç kardeşliğini, kudretini ve geleceğin teminatı çocuklarımızı burada görüyorum ve diyorum ki geleceğimiz aydınlık. 31 Mart gecesi şimdiden Avcılarımız için kutlu olsun, mübarek olsun diyorum. Yarınlar için yeni ufuklar, yeni başlangıçlar hayırlı olsun diyorum” dedi.


Seçim otobüsünde halka seslenen Bakan Soylu, iç ve dış siyaset ile ilgili bir çok konuya değindi. Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına da değinen Soylu, “Biz 2 bin kilometrekare Afrin’e girdik mi? Biz 2 bin kilometrekare Cerablus’ta, Azez’de bulunuyor muyuz? Bakın 4 bin kilometrekarede 318 bin 500 Suriyeli orada huzur var diye geri döndü. Biz orada huzuru getirdik, bizim orada okullarımız var öğretmenlerimiz var. Bizim orada hastanelerimiz var doktorlarımız var hemşirelerimiz var. Kıymetli Avcılarlılar, bizim orada kaymakamımız var valimiz var. Bizim orada devlet su işlerimiz var mühendislerimiz var su çıkarıyorlar, tekrar söylüyorum, polisimiz var jandarmamız var bizim orada Mehmetçiğimiz var. Bizim orada hakimimiz var, savcımız var. Biz onlar gibi değiliz 5 vakit ezan okuyan Allah’ıma şükürler olsun imamımız var” diye konuştu.



“Siz hiç Kılıçdaroğlu’ndan ‘Edepsiz Sezai, bu lafı senin ağzına tıkarım’ diye bir söz duydunuz mu?"


HDP’li Sezai Temelli’ye de eleştirilerde bulunan Soylu, “Adam çıktı bir laf söyledi. Adamın yüzünde meymenet yok zaten o Sezai Temelli’nin. Allah suratından Rabbiyessir’ini almış. Bizim memlekette öyle söylerler değil mi? Size soruyorum şu sözü söylemedi mi ‘Kürdistan’da biz kazanacağız, batı da AKP’ye, MHP’ye kaybettireceğiz’ demedi mi?Doktor Devlet Bahçeli sen nasıl bunu söylersin diye tepki gösterdi, Cumhurbaşkanımız tepki gösterdi mi gösterdi. Peki bizler kendimizi yırtıyoruz, siz hiç Kılıçdaroğlu’ndan ‘edepsiz Sezai bu lafı senin ağzına tıkarım’ diye bir söz duydunuz mu? Siyasete baş olmakiçin şimdi kuyruk olan Meral Akşener’den böyle bir laf duydunuz mu? Rahmetli Erbakan’ın Milli Görüşü’nü 24 Haziran seçimlerinde 2 tane oy almak içinPKK’ye yaslayan Temel Karamollaoğlu’ndan böyle bir söz duydunuz mu?” şeklinde konuştu.



“Gelin de can pazarına düşürelim sizi, gelin”


Terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlardan da bahseden Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajları vererek, “2018’de 13 tane kırmızı listeliyi götürdük. Ben şimdi çağrıda bulunuyorum Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, o yukarıdaki hayvanların hepsi 15 bindi 700 kaldınız Türkiye’de. Gelim sizibekliyoruz, Cudi Dağı’na, Gabar Dağı’na, Tendürek’e, Ağrı Dağı’na bekliyoruz. Gelin de can pazarına düşürelim sizi gelin” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:56
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