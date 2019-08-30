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Bakan Soylu: "30 Ağustos tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemekte"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Ağustos sadece bu ülkenin hikayesini, komutanından askerine, cepheye mermi taşıyan kadınımızdan el tezgahlarında silah üreten yaşlılarımıza kadar ecdadımızın yaptığı fedakârlığı anlatmanın yanısıra, bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemektedir" dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:52
Bakan Soylu: "30 Ağustos tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemekte"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Ağustos sadece bu ülkenin hikayesini, komutanından askerine, cepheye mermi taşıyan kadınımızdan el tezgahlarında silah üreten yaşlılarımıza kadar ecdadımızın yaptığı fedakârlığı anlatmanın yanısıra, bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemektedir" dedi.


İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Soylu mesajında, "Samsun’daki ilk adımla başlayan Kurtuluş Savaşı destanının son cümlesi olan Büyük Taarruz’un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururu içindeyiz. Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz her zaferin ve yaşadığımız her olayın gelecek nesillerimize vereceği bir ders ve çizeceği bir rota vardır. Bu itibarla 30 Ağustos sadece bu ülkenin hikayesini, komutanından askerine, cepheye mermi taşıyan kadınımızdan el tezgahlarında silah üreten yaşlılarımıza kadar ecdadımızın yaptığı fedakârlığı anlatmanın yanısıra, bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemektedir. Ecdadımız vatan toprağını müdafaa ederken başından sonuna kadar tam bir kararlılık içinde olmuş, tam bağımsızlık hedefini asla tartışmaya açmamış, nihayetinde 30 Ağustos’ta bu mücadeleyi tamamlayarak bu güzel ülkeyi bizlere emanet etmiştir" dedi.


Bakan Soylu, o gün vatan toprağını savunurken bugün de terörle mücadelede aynı kararlılıkta olunduğu mesajını vererek, "Tüm imkânlarımızla, tüm gücümüzle hukuktan, demokrasiden ayrılmadan, hukukun ve demokrasinin istismarına fırsat vermeden, şehitlerimizin emaneti olan şanlı bayrağımıza el ve dil uzattırmadan ve kesinlikle son terörist bertaraf edilinceye kadar mücadelemizi sürdürme azmi içindeyiz. Bütün bunları yaparken tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi hem kendi nesillerimize hem de dünya mazlumlarına umut olmaya, karartılmaya çalışılan bu dünyaya ışık olmaya, merhameti, hak ve adaleti ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere başladıkları tamamlayan ve bizlere rehber olan, umut olan, büyük zaferin tüm komutanlarını, şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin bu gurur gününü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:52
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