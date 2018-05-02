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Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!

Katıldığı programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahalle ve çarşı bekçisi olmak üzere toplamda 17 bin bekçi alınacağını açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:23
Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!

Türk Polis Teşkilatı’nın 173’ncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağını belirtti. Söz konusu 10 bin bekçi alımı ile geçen yıldan kalan ve yapılmayan 7 bin bekçi alımları ile toplamda 17 bin olacak. Peki alımlar ne zaman olacak? Detaylar nelerdir?      

TOPLAMDA 17 BİN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesin kendilerini huzurlu hissetmesi, güven ortamında olması için mahalle ve çarşı bekçisi olmak üzere toplamda 17 bin bekçi alınacağını belirtti. Alım tarihleri hakkında şuan için bir açıklama yapılmadı fakat önümüzdeki günlerde duyurunun yapılması beklenmektedir. Söz konusu ilan yayımlandığında buradan paylaşacağız.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:23
  1. jandarma genel komutanlığı
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. süleyman soylu
  4. 17 bin bekçi alımı

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