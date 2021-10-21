Bakan Soylu: 10’u değil 100’ü bir araya gelse bize talimat veremez

İçeride ve dışarıda yeni Türkiye’yi hazmedemeyenlerin olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: “Önceki akşam bir bildiri yayınlandı. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş, içinde Amerika’sı da var Almanya’sı da var. Diyorlar ki ‘Ey Türk yargısı, Osman Kavala’yı serbest bırak hem de derhal serbest bırak, talimatımızın dışına da çıkma’. Osman Kavala için seferber olmuş Batı’ya diyeceğim şudur; Türk yargısı ‘bitti’ demeden, bitmez, bunu da herkes böyle bilsin. Türkiye artık dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm büklüm olan bir Türkiye değil. Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Burası 2 bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir, herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin. Bunların kullandıkları ifadeler de şöyle, ‘Osman Kavala sivil toplum aktivisti, Demirtaş saygın politikacı, Can Dündar gazeteci.’ Sanki biz hayatımızda gazeteci, aktivist, politikacı görmedik. Aklı başında hangi politikacı şiddet çağrısı yapar? Aklı başında hangi aktivist darbe tezgahlar, hangi gazeteci ülkesine ihanet eder, devletinin sırlarını ifşa eder? dedi. Kimin kiminle nasıl ‘kanka’ olduğunun iyi görülmesi gerektiğini de belirten Soylu, 10 tane büyükelçi bildiri yayınlamış. 10’unuz değil, 100’ünüz gelse Türkiye’ye zerre toz konduramazsınız” değerlendirmesinde bulundu.

“Altınok: yürüttükleri kara propagandanın açık bir sonucudur”

İçişleri Eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise, “Yıllardan beri Türkiye üzerinde ve AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinde yürüttükleri kara propagandanın açık bir sonucudur. Osmanlı döneminden beri Müslümanların hiçbir zaman bu topraklara hakim olmasını istemediler. Bunlar her fırsatta Türkiye’yi sıkıştırabilecekleri her alanda aynı gayreti, aynı mücadeleyi göstereceklerdir. Türkiye 20 yıl önceki ülke değil. Türkiye bu söylemleri de çok kâle alacak bir ülke de değildir. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde durdukça, içerde incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden üzerimize geleceklerdir” dedi.

Bu durum kabul edilemez!

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar da, “Bu diplomasiye uygun olmayan bir davranıştır. Dışişleri Bakanlığımız bu kişileri çağırarak gerekli mesajı vermiştir. Bu olayın bu şekilde dile getirilmesinin ülkeler arası ilişkide yeri yoktur. Dışişleri komisyonu üyesi olarak bu hareketin doğru olmadığını ben de vurgulamak istiyorum. Telafi edecek şekilde adımlar atılmalıdır. Bu durum kabul edilemez. İçişlerine, yargıya müdahaledir. Diplomatik sahada çok yadırganacak bir durumdur” ifadelerini kullandı.