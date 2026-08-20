  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı! Kaçak general yakalanıp teslim edildi! Ağır suçlardan yargılanacak PKK'nın teslim edeceği silahların akıbeti belli oldu! Türkiye’nin ihmal edilen beka meselesi: Genç kuşağın yüzde 40’ı evliliği düşünmüyor! Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek Petrol devi Rusya'da akaryakıt krizi! İthalat başladı, yakıt standardı düşürüldü Trump’tan İran’a karşı ‘ekonomik savaş’ ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti İsrail artık gizlemiyor! 'Hedefimiz Türkiye' 20 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 20 Ağustos 2024: Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatı (Gazeteci-Yazar)
Ekonomi Bakan Şimşek’ten ‘eşel mobil’ açıklaması! Vatandaşı da bütçeyi de şoklardan koruyoruz
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten ‘eşel mobil’ açıklaması! Vatandaşı da bütçeyi de şoklardan koruyoruz

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Şimşek’ten ‘eşel mobil’ açıklaması! Vatandaşı da bütçeyi de şoklardan koruyoruz

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Şimşek, ham petrol fiyatlarının savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerilemesine rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü belirterek, "Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak, varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor. Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" dedi.

CHP’li Berhan Şimşek’ten Zülfü Livaneli’ye çok sert sözler: "Onu ben iyi tanırım!"
CHP’li Berhan Şimşek’ten Zülfü Livaneli’ye çok sert sözler: “Onu ben iyi tanırım!”

Gündem

CHP’li Berhan Şimşek’ten Zülfü Livaneli’ye çok sert sözler: “Onu ben iyi tanırım!”

Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı
Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı

Ekonomi

Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı

Bakan Şimşek iş gücü verilerini duyurdu: İstihdamı destekleyen politikalar meyvesini veriyor
Bakan Şimşek iş gücü verilerini duyurdu: İstihdamı destekleyen politikalar meyvesini veriyor

Ekonomi

Bakan Şimşek iş gücü verilerini duyurdu: İstihdamı destekleyen politikalar meyvesini veriyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ZİYARETÇİ

Nası Eşel Mobil sistemi. Brand petro fiyatı ile endekslediğimde eskisinden daha pahalı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23