Bakan Şimşek’ten ‘eşel mobil’ açıklaması! Vatandaşı da bütçeyi de şoklardan koruyoruz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" dedi.
Bakan Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Şimşek, ham petrol fiyatlarının savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerilemesine rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü belirterek, "Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak, varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor. Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" dedi.