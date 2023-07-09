Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışma ziyareti kapsamında temasları sürüyor. Yılmaz ve Şimşek bugün Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Görüşme sonrası Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, “Diplomatik ilişkilerimizin 50’nci yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9’uncusunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık” dedi.

Bugün gerçekleştirilen ziyarette yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliklerinin derinleşmesini ele aldıklarını belirten Yılmaz, “İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Yılmaz, “İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır” diyerek, misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine teşekkür etti.

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