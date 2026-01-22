  • İSTANBUL
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu Rezervlerimiz tarihi zirvesinde
Ekonomi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu Rezervlerimiz tarihi zirvesinde

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu Rezervlerimiz tarihi zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladıklarını açıklayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. Aynı zamanda, önemli bir şartlı yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM'den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."

dış borcumuz ne kadar onu söyleyen yok

“Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 547,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise yüzde 37,2 olmuştur.<<bu sahsı alın yoldan geceni atayın daha iiyi bence
