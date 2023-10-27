  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'

Tüketicileri uyaran konfederasyon başkanı sosyal medyada dolandırıldı!

Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler
Ekonomi Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın amacını açıkladı
Ekonomi

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın amacını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 08:54:00 -
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın amacını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sadeleştirme adımlarının daha iyi işleyen piyasa ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, "Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Merkez Bankasının sadeleştirme kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bankanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına dikkati çeken Şimşek, "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının sadeleştirme kararı

TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi. Firmaların krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankalarca kullandırılan krediler için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesi uygulaması ile fatura karşılığı kredi uygulaması sona erdirildi.

Bankaların Türk lirası ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kaldırılmasına yönelik karar alındı. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da sona erdirildi.

Türk lirasına geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için daha önce aylık yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltilen Türk lirası payı artış hedefi aylık yüzde 3,5'e çıkarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Mehmet Şimşek’in yeni durağı
İşte Mehmet Şimşek’in yeni durağı

Ekonomi

İşte Mehmet Şimşek’in yeni durağı

Bakan Şimşek: Ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı
Bakan Şimşek: Ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı

Ekonomi

Bakan Şimşek: Ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı

Bakan Şimşek, Horasis toplantısında ekonomi dersi verdi!
Bakan Şimşek, Horasis toplantısında ekonomi dersi verdi!

Ekonomi

Bakan Şimşek, Horasis toplantısında ekonomi dersi verdi!

2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı? Bakan Şimşek'ten çok net cevap
2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı? Bakan Şimşek'ten çok net cevap

Ekonomi

2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı? Bakan Şimşek'ten çok net cevap

Bakan Şimşek'ten 'Gabar petrolü' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'Gabar petrolü' açıklaması

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'Gabar petrolü' açıklaması

Mehmet Şimşek'ten kritik dolar açıklaması! Değer kaybedecek
Mehmet Şimşek'ten kritik dolar açıklaması! Değer kaybedecek

Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten kritik dolar açıklaması! Değer kaybedecek

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sadi ırmak

merkezin kararı hüsran faizle ekonomi sağlıklı olmaz hani döviz düşecekti niyer düşmüyor en güzeli ne biliyormusun sayın sende merkezin başındaki defolup gidiniz

mümin

faiz sebep enflasyon sonuçtur. ne yazık ki bu politikadan dönüldü. Mevlam fakire yardım etsin. ortada Allah'ın ayetleri dururken ne faizi? bu kafayla daha çok müslüman ölür. akit bu haberleri eleştirerek vermeli. Ne oldu sizin yayın politikanıza?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23