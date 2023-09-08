Bakan Şimşek hedef enflasyonu işaret etti! Maaşlarda yeni dönem nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında maaş düzenlemesine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi. Peki yeni dönemde maaşlar nasıl olacak? Memur ve emekli maaşları için beklentiler ne?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Abdulkadir Develi şu ifadeleri kullandı:

“Gelir ve tüketimim yönlendirme durumu söz konusu olacaktır. Ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 2024 yılındaki maaş teklifine bakıldığında enflasyonun altında kaldığı ancak enflasyon farkının verileceğini görüyoruz.

Son iki yılda maaşları belirleyen en büyük etken enflasyondu. Bu fark veriliyordu. Şu an Türkiye’de enflasyon ile maaşın eş anlı, doğrusal gittiği bir model söz konusu.

Geçtiğimiz dönemde ekstradan konuşmuş olduğumuz refah payı vardı. Şu andaki güçlü iç talep, mali disiplin, deprem etkisinden dolayı refah payı kavramını önümüzdeki yıl belki unutacağız. Enflasyon karşısında satın alma gücünün korunduğu bir modele gidiyoruz.

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YENİ ENFLASYON TAHMİNİ HAKKINDA

Bu ay yüksek geldi, belki önümüzdeki ay da yüksek gelecek, aylık artışta tepedeyiz. Enflasyonu tetikleyen diğer sebeplere de bakmak lazım. TL’deki değer kaybı olsun, iş gücü birim maliyetlerindeki artışa bağlı olarak fiyatlar arttı, geçişkenlik hızlı yaşandı. Bir iki ayda fiyatların arttığını gördük.

Güçlü iç talebin soğutulması gerekiyor. Güçlü iç talebin etkisi azalmaya devam edecek. Güçlü iç talepten dolayı ekonomi büyüyor, ithalat da artıyor ve cari denge üzerinde stres durumu söz konusu oluyor.

Önümüzdeki dönem içerisinde enflasyonun etkisini görmeye devam edeceğiz. Yıl sonu OVP’deki yüzde 65’i ben rasyonel buluyorum.

Burada enflasyon beklentisini yönetmek güçlü bir ekonomi politikasıdır. Bunu siz maaştan mı yaparsınız? Fiyat tarifeleri üzerinden mi yaparsınız bunun bir çok aracı vardır.

Genel olarak kamuoyundaki beklenti, onlara rasyonel bir şekilde yıl sonu enflasyonunu ortaya koymak. Ben OVP’yi teknik bir rapor olarak görüyorum. Rakamların oldukça gerçekçi ve rasyonel olduğunu söyleyebilirim.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMINDA ARTIŞ OLUR MU?

Enflasyondaki artış direkt olarak yansıyor. Yüzde 6’lık bir geçtiğimiz temmuzda toplu sözleşmeden doğan hak vardı. Bu hak yoğun enflasyondan dolayı eridi. Merkez Bankası projeksiyonları vardı ve Bakanın ifade ettiği yüzde 25’lik enflasyon söz konusuydu. Yüzde 15’i koyduğumuzda yüzde 43 zam bekleniyordu. Şu an yukarı doğru revizyon söz konusu oldu. Buna göre memur ve emekli maaşları da artacaktır.

EMEKLİLERE EK ZAM BEKLİYOR MUSUNUZ?

Ben bekliyorum, en düşük memur maaşı yüzde 86 arttı, ortalama yüzde 74 arttı. Emekliler yüzde 25 aldı. Çalışan ve emekli farkı iki katına kadar çıktı. 7500 ile 10 bin bandında olan emekli maaşları enflasyona karşı eridiği zaman alım gücünün etkilendiğini görüyoruz.

Meclis açıldıktan sonra düzenleme gündeme gelecektir. Ben emeklilerin tamamına dair bir düzenleme bekliyorum. Belki ekim ayında yapılır.”