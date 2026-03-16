Bakan Şimşek Akit TV'de duyurdu! Savaşın ardından Türkiye'den dikkat çeken hamle
Akit TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasanın iyi işlemesi için bölgesel çatışmanın Türkiye ekonomisine yansımalarını sınırlamak amacıyla tedbirler aldık." ifadeler kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletin ekranı Akit TV'de Korhan Önder’in sunduğu Akit Özel'de gündeme dair soruları cevapladı.
Dikkat çeken ifadeler kullanan Bakan Şimşek; ABD, İsrail ve İran arasında patlak vererek Orta Doğu'ya sıçrayan savaş sonrası Türkiye'de alınan ekonomi tedbirlerine değindi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:
"Piyasanın iyi işlemesi için bölgesel çatışmanın Türkiye ekonomisine yansımalarını sınırlamak amacıyla tedbirler aldık.
Türkiye ekonomisi dirençli olduğunu kanıtladı."
