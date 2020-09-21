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Aktüel Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin başladığı okullara ziyaret
Aktüel

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin başladığı okullara ziyaret

Veliler ve öğretmenlerle sohbet eden Selçuk, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:41:55 -
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin başladığı okullara ziyaret

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anasınıfı ve 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlandı.

Ankara'daki bazı okullara da ziyarette bulunan Selçuk, veliler ve öğretmenlerle görüşerek, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de eşlik etti.

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