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Eğitim Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Eğitim

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitimle ilgili merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 22:03:00 -
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı bir programda yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı. Okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını dile getirdi.

Bakan Selçuk, "Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Okullar kademeli olarak mı açılacak?

Bakan Selçuk, "Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileceği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz." dedi.

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