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Eğitim Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Eğitim

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüze eğitime geçiş planlanının 3'üncü aşaması hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 04:15:00 - 2020-10-21 04:18:16
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, , Twitter hesabında, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle" mesajını paylaştı.

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