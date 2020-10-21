Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Yüz yüze eğitime geçiş planlanının 3'üncü aşaması hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, , Twitter hesabında, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle" mesajını paylaştı.