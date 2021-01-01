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Gündem Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret
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Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:48:00 -
Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Ankara Şehir Hastanesi'nde normal doğumla ikinci çocuğunu dünyaya getiren anne Nurselin Güler Yavaş'ı ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, saat 00.01'de 3 kilogram 510 gram olarak doğan kız bebek Elisa Azra'nın ömrünün uzun, bahtının güzel olması, sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Sosyal mesafeyi koruyarak Elisa Azra bebeği seven, anneyle sohbet eden ve ailenin yeni yılını kutlayan Selçuk, Yavaş ailesinin ilerleyen dönemde 3. bebeklerini de kucaklarına alabilmelerini diledi.

Bakan Selçuk, ardından saat 00.05'te normal doğumla 3 kilogram 740 gram olarak dünyaya gözlerini açan erkek bebek Miraç'ın annesi Tevriz Kesekler'e ziyarette bulundu.

Dördüncü çocuklarını kucaklarına alan aileyi tebrik eden Selçuk, bebeklerin yeni yılda yeni bir umut olduğunu dile getirdi.

Bakan Selçuk, ziyaretinin sonunda tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "Herkese aileleriyle, sevdikleriyle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. İnşallah bu salgın süreci geçer, aşılarımızı oluruz ve ondan sonra da eski buluşmalarımızı yapabiliriz. Bu yıl da yine sosyal mesafeye dikkat etmemiz önemli." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, ziyaretlerinde yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

"Yeni yıl sağlık getirsin tüm dünyaya"

Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Nurselin Güler Yavaş da yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu. Bir oğlum var ilk defa kızım oluyor, mutluyum." dedi.

Hastanede ebeler ve doktorların kendileriyle çok ilgilendiğini vurgulayan Yavaş, "Bebeğim 2021 yılı için umut getirsin inşallah. Koronavirüs ülkemizden, dünyadan uzaklaşsın. Yeni yıl sağlık getirsin tüm dünyaya." diye konuştu.

Bebeğine verdiği "Elisa" isminin cennet kapısını bekleyen meleğin adı olduğunu anlatan Anne Yavaş, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a da ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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