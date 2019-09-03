0553 313 94 23

Bakan Selçuk'tan "trafikte çocuklara dikkat" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocuklar yollarda olduğu için, trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var"

03 Eylül 2019 Salı 14:54
Bakan Selçuk'tan "trafikte çocuklara dikkat" paylaşımı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocukların yollarda olacağına dikkati çekerek, "Trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren öğrencilerin yollarda olacağını hatırlattı.

Paylaşımında, "Her okul servisi ve okul geçidi saygınızı ve yüksek dikkatinizi bekleyen bir çocuk demektir." ifadesinin olduğu resme yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocuklar yollarda olduğu için, trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var. Bu sadece okul taşıtlarının ve velilerin gündemi değil, hepimizin meselesi ve herkesin dikkatini gerektiriyor. Bu konuyu gündeminize alırsanız sevinirim."

Bakan Selçuk ayrıca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre servis görevlilerinin "Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi" ile "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi"ni tamamlayarak, sertifika almak zorunda olduklarını hatırlattı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:54
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  2. okul servisi
  3. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’lilere tepkiler çığ gibi büyüyor! ‘Başlarım sizin Kürdistan davanıza, çocuğumuzu geri verin’
    1. HDP’lilere tepkiler çığ gibi büyüyor!..
    2. Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaşamadı
    3. Irak’ta ABD’li bomba imha uzmanı..
    4. Aliağa, zengin su kaynaklarıyla dikkat..
    5. GRAFİKLİ - Futbolda transfer dönemi..
    6. Bakan Albayrak: “Üretici..
    7. Marmaris'de korkutan orman yangını!
    8. Hollywood'a gidemedi, ödülü kargo ile..
    9. Elazığ’da oto galerici silahlı..
    10. Finansal kesim dışındaki firmaların..
    11. TFF, sponsorlarla bir araya geldi
    12. Yağlı saç derisi ve kepeğe karşı..
    13. Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı:..
    14. Elazığ’da silahlı kavga:1 yaralı
    15. Hikmet Karaman'dan tepki! 'Bu çok..
    16. GÜNCELLEME - Bursa ve İstanbul'da..
    17. Vakıflardan Ekrem İmamoğlu'nun..
    18. Pamukkale 400 bin turistle Ağustos..
    19. Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği’ne..
    20. Bangladeş'teki dang humması salgını
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız